Москва, , 16:09 — REGNUM

Признавшийся в убийстве 24-летней блогерши в Москве Максим Г. Имел финансовые проблемы и был неуравновешен. Об этом рассказал его отец Фанит Г. телеканалу «360».

По словам мужчины, его сын «психически ненормальный».

«Без конца делал пластические операции себе, он себя изуродовал полностью уже. У него — неуважение к старшим, очень агрессивное поведение. Он пытался на нас тоже нападать, всё время требовал деньги», — сказал отец.

Общение между родителями и сыном практически оборвалось. А ранее семья регулярно помогала ему деньгами.

«У него кредитов было миллионов десять. Он их набирал-набирал, а у него проститутки вытаскивали все эти деньги. Они его опаивали чем-то, что ли, я не знаю. Мы помогали ему ипотеку выплачивать, а он все деньги на проституток тратил», — рассказал мужчина.

Ранее было опубликовано видео допроса задержанного, где тот в подробностях описал совершённое убийство.

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