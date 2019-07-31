Мельбурн, Австралия, , 16:01 — REGNUM

Подросток получил удар кулаком в лицо в результате немотивированного нападения мужчины возле железнодорожного вокзала в Мельбурне. Об этом 31 июля сообщает Associated Press со ссылкой на источники в полиции.

По их словам, 15-летний подросток был атакован 31 июля, когда он находился возле пешеходного моста на станции Watsonia. Мужчина ударил мальчика кулаком в лицо, но убежал, когда вмешался оказавшийся рядом прохожий.

Отмечается, что стражи порядка по «горячим следам» задержали подозреваемого. Мужчина, которому уже предъявлено обвинение, должен предстать перед судом в четверг, 1 августа.

Пострадавший, у которого оказался сломан нос, был доставлен в местную больницу.