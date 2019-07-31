Вашингтон, , 15:50 — REGNUM

Пилот американской авиакомпании Delta Airlines, подозреваемый в употреблении алкоголя, был задержан в международном аэропорту Миннеаполиса. Об этом 31 июля сообщает Fox News.

Алкоголь Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов задержали 37-летнего пилота на борту самолета незадолго до вылета.

В настоящее время мужчина освобожден из-под стражи, пока ему не предъявлено никаких обвинений — следственные органы дожидаются результатов экспертизы, которые покажут употреблял ли летчик алкоголь перед вылетом.

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