Саратов, , 15:28 — REGNUM

Саратовская область не является эндемичной территорией по клещевому вирусному энцефалиту. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства на 23 июля, всего по области за помощью к медикам обратилось 640 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 200 детей, что соответствует среднемноголетним уровням и ниже на 17% аналогичного периода прошлого года.

Всего исследовано 473 экземпляра клещей. При этом выявлено 4 положительные пробы на клещевой боррелиоз при исследовании клещей, снятых с людей (два случая нападения клещей произошло на территории Пензенской области, один — на территории Тамбовской области, один — на территории Марксовского района Саратовской области). Кроме того, выявлено 8 экземпляров клещей положительных на клещевой боррелиоз, добытых в природных биотопах (Аткарский и Энгельсский районы Саратовской области).

Клещи являются переносчиками таких инфекционных заболеваний, как клещевой энцефалит, боррелиоз, туляремия, эрлихиоз, геморрагические лихорадки.

Природные очаги клещевого боррелиоза зарегистрированы в 22 районах области: Аркадакском, Базарно — Карабулакском, Балтайском, Дергачевском, Екатериновском, Калининском, Новобурасском, Озинском, Саратовском, Татищевском, Турковском, Аткарском, Балаковском, Балашовском, Красноармейском, Марксовском, Петровском, Пугачевском, Ртищевском, Хвалынском, Энгельсском и в зеленой зоне города Саратова (Кумысная поляна).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов России и зарубежья участились случаи обращения граждан за медицинской помощью в связи с укусами клещей. Роспотребнадзор констатирует, что в настоящее время в России обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей и заболеваемость инфекциями, передаваемыми клещами, не превышают среднемноголетних значений.