Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 15:06 — REGNUM

На Ямале к трём годам лишения свободы приговорена жительница Ноябрьска, организовавшая группу по легализации иностранных граждан в России. В отношении четырёх её подельников рассматривается отдельное уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре ЯНАО.

В суде установлено, что преступная группа действовала в Ноябрьске с января 2015-го по октябрь 2017 года. За постановку на миграционный учёт 32 иностранных граждан Таджикистана и Азербайджана злоумышленники получили свыше 2,5 миллионов рублей.

Организатор группы, заключив досудебное соглашение, раскрыла преступную схему и своих подельников.

Суд приговорил её к трём годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также к штрафу в размере свыше 2,5 млн рублей.