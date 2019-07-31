Улан-Батор, , 14:58 — REGNUM

Дым от лесных пожаров Сибири добрался до столицы Монголии. Появление дыма в северных районах и Улан-Баторе связано с лесными пожарами Сибири, сообщили в агентстве по метеорологии и мониторингу окружающей среды Монголии.

По данным агентства, до 30 июня воздух в столице был чистым, но сегодня 31 июля во всех точках контроля качества атмосферного воздуха зафиксировано незначительное загрязнение воздуха.

«Содержание пыли и оксида углерода в воздухе увеличилось. Это связано с обнаружением загрязнения, которое образуется в результате сгорания топлива и дерева. По состоянию утра 31 июля в 10 точках города Улан-Батора индекс атмосферного воздуха составляет 117−175, зафиксировано небольшое загрязнение», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в агентстве метеорологии и мониторингу окружающей среды Монголии.

Агентство советует жителям столицы не находиться на улице долго, поскольку чувствительные люди, в том числе люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и острыми инфекциями дыхательных путей находятся в группе риска.

По сообщению жителей приграничных районов Монголии, в том числе аймаков Сэлэнгэ и Сэлэнгэ, что граничат с Россией, дым и смог окутали эти регионы уже с 29 июля.