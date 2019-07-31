Москва, , 14:49 — REGNUM

Мужчина, задержанный за убийство 24-летней девушки-блогера в Москве, в подробностях рассказал, как совершал преступление. Видео допроса опубликовал сайт «Вести.ру».

Подозреваемый рассказал, что приехал в Москву в 2015 году из Башкирии, чтобы работать, купил квартиру. Он не пьёт, не курит, не употребляет наркотики. С будущей жертвой познакомился в конце августа 2018 года. Убийство произошло 26 июля «на почве нервного стресса, напряжения».

«Я психанул на оскорбления по поводу моей внешности и финансовой несостоятельности. Ударил ножом. […] Она побежала в ванную, хотела, видимо, закрыться от меня. Я силой левой руки вытащил её оттуда. После этого я ударил её ножом в грудь», — рассказал он.

Далее задержанный подробно описал подробности борьбы, смерть и свои первые действия после случившегося. Придя в себя, он вымыл пол, сложил в один чемодан окровавленные вещи и телефоны девушки. Во второй попытался уложить её тело, но оно не влезло. Далее с одним чемоданом на такси добрался до леса, чтобы уничтожить улики.

На следующий день вернулся к дому за телом, взяв с собой большую сумку, но увидел полицию и не рискнул заходить внутрь.

Задержанный заверил, что не планировал убийство заранее, и лишь «планировал хорошо провести время».

Читайте ранее в этом сюжете: Оскорбляла и унижала: названы мотивы убийства в Москве девушки-блогера