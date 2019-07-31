Тюмень, , 14:45 — REGNUM

Тюменские врачи из областной клинической больницы №2 спасли мужчину, которого после татуировки настиг инсульт. Его госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе медучреждения.

Как сообщает и.о. руководителя пресс-службы ОКБ №2 Лера Галимарданова, 27-летний житель Тюмени перенёс несколько операций по причине врожденного порока сердца. Ему были прописаны препараты, которые препятствуют образованию тромбов. Но пациент оказался недисциплинированным — перестал принимать необходимые лекарственные средства. И через несколько дней после нанесения татуировки его разбил геморрагический инсульт. У мужчины была парализована правая часть тела. В областную больницу он попал в крайне тяжёлом состоянии с внутричерепным кровоизлиянием.

Нейрохирурги провели операцию, предотвратив сдавливание головного мозга и гибель нервных клеток, создав условия для последующего восстановления утраченных функций организма, поясняют в пресс-службе больницы.

На данный момент мужчина самостоятельно передвигается, к нему вернулась речь, но плохо двигается рука. Если он будет неукоснительно выполнять все назначения врачей, то у него есть шанс на полное восстановление.