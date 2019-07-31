Тюмень, , 14:20 — REGNUM

Тюменские спасатели назвали причину задымления в аэропорту «Рощино» днём 31 июля. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили возгорание жира в вытяжке одного из кафе, расположенных в воздушной гавани, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Напомним, сигнал о задымлении в «Рощино» поступил в дежурную часть в 12:20 по местному времени (10:20 мск). По уточнённым данным, из аэропорта было эвакуировано более 300 человек.

Открытого горения в здании не обнаружено. Пострадавших нет. На данный момент работа аэропорта вернулась в обычное русло.