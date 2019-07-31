Москва, , 14:18 — REGNUM

Смог от лесных пожаров в Сибири не дойдет до Москвы в связи с большим расстоянием, заявил 31 июля начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«Ни при каких условиях смог из Сибири не может дойти до Москвы. Это исключено. Слишком большие расстояния, слишком далеко», — цитирует ТАСС Варакина.

Таким образом он прокомментировал сообщения СМИ о том, что в случае установления в Сибири антициклона, то дым от лесных пожаров может достигнут Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день, 31 июля, на территории России на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда действует 321 лесной пожар. Площадь, которую уже прошёл огонь, достигла почти 2,9 млн га.

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