Наньчан, Китай, , 14:17 — REGNUM

Лесной пожар в горах Лушань на востоке Китая был потушен, сообщает 31 июля агентство Синьхуа.

Пожар полыхал в горных лесах, являющимися памятником всемирного наследия в провинции Цзянси. Его причиной стал удар молнии, как стало известно из предварительного расследования.

Жертв или пострадавших из-за пожара зафиксировано не было, сообщили в местно департаменте по чрезвычайным ситуациям. О пожаре стало известно около 14:40 по местному времени 31 июля. Очаг расположен на скалах вдалеке от важных сооружений.

Тушение производилось при помощи вертолетов. В настоящее время пожарные проводят работы по противодействию повторным возгораниям.

Читайте ранее в этом сюжете: Сотни пожарных тушат лесной пожар в китайской Внутренней Монголии