Лондон, , 14:15 — REGNUM

В столице Великобритании стражи порядка по подозрению в подготовке терактов задержали женщину. Как уточнили в Скотленд-Ярде, задержание сотрудники контртеррористического подразделения полиции Лондона провели сегодня утром, 31 июля, на юге столицы.

Читайте также: В Великобритании задержали подозреваемую в терроризме

В настоящее время в доме у подозреваемой проходят обыски, а сама предполагаемая террориста находится под стражей.

В полиции добавили, что задержание 29-летней женщины связано с её деятельностью в Сирии, пишет ТАСС.

Также по теме: В Лондоне ищут отправителей бомб на вокзал и в два аэропорта

Как сообщало ИА REGNUM, предполагаемая террористка была задержана в британском аэропорту «Гатвик» в июле 2019 года. 40-летнюю гражданку Швеции, прибывшую из Италии, заподозрили в подготовке терактов, а также в подстрекательстве к совершению их.