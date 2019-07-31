Вильнюс, , 14:09 — REGNUM

За первое полугодие 2019 года в Литве зафиксировано 63 нападений волков на домашний скот в сельской местности, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 31 июля. При этом по утверждениям литовского минприроды, популяция волков находится на должном уровне, что расходится с оценками литовских охотников, которые уверяют, что она намного выше официальной статистики.

Впрочем, за первое полугодие 2018 года на домашний скот волки в Литве нападали 65 раз, соответственно статистика практически не изменилась.

В Литве популяция волков искусственно регулируется и существуют квоты на отстрел хищника, за которые государство выплачивает вознаграждение. В 2018 году на это было потрачено свыше 168 тыс. евро.