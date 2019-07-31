Екатеринбург, , 14:03 — REGNUM

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков в первых числах августа в регионе ожидаются осадки в виде дождей и града с усилением ветра до 25 метров в секунду, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Непогода ожидается 1 и 2 августа.

«Ожидаемая непогода может вызвать нарушения в работе жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозит повреждением крыш, рекламных и других слабоукрепленных конструкций», — предостерегли спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Свердловской области штормовое предупреждение объявлялось несколько раз. Так грозы и ветер надвинулись на регион 3−4 июли и 11−12 июля. Причём 12 июля в результате непогоды в городе Кушва некоторое время без света оставались жители нескольких десятков домов.

Читайте также: Гроза, ливни и град — в Свердловской области штормовое предупреждение

Также шторм в регионе бушевал 15, 18, 23 и 27 июля.

Читайте также: В Свердловской области ожидается похолодание и продолжение дождей

Читайте ранее в этом сюжете: Ультраполярное вторжение: в Свердловской области предстоит холодная неделя