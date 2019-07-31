Екатеринбург, 31 июля 2019, 14:03 — REGNUM
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков в первых числах августа в регионе ожидаются осадки в виде дождей и града с усилением ветра до 25 метров в секунду, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.
Непогода ожидается 1 и 2 августа.
Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Свердловской области штормовое предупреждение объявлялось несколько раз. Так грозы и ветер надвинулись на регион 3−4 июли и 11−12 июля. Причём 12 июля в результате непогоды в городе Кушва некоторое время без света оставались жители нескольких десятков домов.
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Также шторм в регионе бушевал 15, 18, 23 и 27 июля.
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