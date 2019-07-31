Иркутск, , 13:30 — REGNUM

В Иркутской области наблюдается ухудшение оперативной обстановки в связи с прохождением дождевого паводка. Об этом корреспондент ИА REGNUM заявили в региональном ГУ МЧС 31 июля.

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Так, сегодня ночью поступило сообщение от главы Кимильтейского муниципального образования Зиминского района о подъёме уровня воды в реке Кимильтей. В одноимённом селе оказались подтоплены придомовые территории четырёх домов на улицах Заречной и Новозаречной.

«В связи с возможным подтоплением домов на улице Заречной было принято решение эвакуировать жителей в пункт временного размещения», — уточнили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

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Кроме того, на сегодняшний день в Тулунском районе подтоплено девять населённых пунктов, в том числе деревни Кривуша, Красный Октябрь и Евдокимовка, поселки Евдокимосвский, Красноозерский, а также село Бадар. Больше всего от воды пострадало село Уйгат. Здесь подтоплено 120 жилых домов. В пунктах временного размещения находятся 94 человека, в том числе 32 ребенка.

Из-за подъёма уровня воды в реке Большая Белая на территории Бельского муниципального образования в селе Бельск подтоплены пять приусадебных участков. А на территории Черемховского районного муниципального образования действует режим чрезвычайно ситуации.

Добавим, что на сегодня в восьми муниципальных районах Иркутской области подтоплены 25 населенных пунктов. В общей сложности вода добралась до более чем 1,7 тыс. домовладений.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики также не дают благоприятных прогнозов. По информации областного гидрометцентра, в первый день августа местами ожидаются ливневые дожди, грозы, ветер при грозах северо-западный до 15 м/с. В прошедшие сутки отмечалось повышение уровня воды на реках Ока, Ия на 60−160 см, на реке Белая — на 5−20 см, на остальных левобережных притоках реки Ангары и на Витиме — понижение уровня воды на 20−60 см.