Екатеринбург, , 13:24 — REGNUM

В ходе рейда по должникам судебные приставы-исполнители совместно с сотрудниками налоговой службы посетили жильцов элитного жилого комплекса «ТихвинЪ». Об этом корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ФССП по Свердловской области.

В ходе рейда силовики посетили несколько адресов, что в итоге привело к закрытию нескольких исполнительных производств. В частности, один из жильцов элитного дома, узнав о предстоящем рейде, немедленно оплатил налоговую недоимку в размере 350 тыс. рублей воспользовавшись сайтом Государственных услуг. Остальные должники обещали приставам провести оплату в течение пяти дней.

Отметим, что жилой комплекс «ТихвинЪ» расположен в самом центре Екатеринбурга и является единственным в городе жильём класса «de luxe». Ранее в местных СМИ сообщалось, что в нём проживают бизнесмены, известные в городе люди и даже государственные служащие.