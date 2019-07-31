Казань, , 13:21 — REGNUM

Совместными действиями сотрудников управлений МВД и ФСБ по Татарии удалось предотвратить теракт на одном из объектов инфраструктуры, подготовку которого вели сторонники «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, были задержаны двое участников местной ячейки организации, у которых изъяли взрывчатые вещества и компоненты, для изготовления взрывных устройств, сообщает РИА Новости. Также задержанные причастны к вербовке жителей республики в состав организации.

«Пресечено совершение террористического акта на одном из объектов инфраструктуры Республики Татарстан», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ираке была пресечена попытка нападения на нефтяное месторождение силами сторонников «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это нападение в череде аналогичных инцидентов предотвратили вооруженные силы страны.

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