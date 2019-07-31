Казань, , 13:17 — REGNUM

Сотрудники ФСБ и МВД предотвратили теракт на одном из объектов инфраструктуры в Татарии, сообщили 31 июля в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, теракт готовили двое граждан России, которые являются сторонниками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В ходе обысков у задержанных были изъяты взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств. Личности задержанных не разглашаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля в Генпрокуратуре заявили, что с начала 2019 года в России было предотвращено 17 террористических актов.

Отметим, по данным Генпрокуратуры, в России в 2018 году было возбуждено 31 уголовное дело по статье «теракт». Сообщалось, что из них лишь в одном случае намерения террористов были доведены до конца, в результате чего пострадали трое сотрудников органов безопасности в Архангельской области.

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