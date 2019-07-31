Омск, , 13:17 — REGNUM

Житель Муромцевского района Омской области подозревается в убийстве матери, сообщили ИА REGNUM 31 июля в региональном следственном управлении СКР. Судя по всему, злоумышленник решил расправиться с матерью, так как она не дала ему денег.

58-летнюю женщину с многочисленными телесными повреждениями доставили в районную больницу 30 июля. Через непродолжительное время она скончалась. Следствие возбудило уголовное дело и установило, что к преступлению причастен 35-летний сын женщины.

В ноябре 2018 года он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство. Задержанный уже дал показания.

По версии следствия, пьяный мужчина избил мать и нанёс ей множество порезов скальпелем. Это произошло в ходе ссоры из-за того, что он просил у матери денег, а она не дала.

Расследование продолжается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в Омске умерла 66-летняя пенсионерка. На её теле обнаружили ножевые ранения. Задержали 33-летнего сына погибшей. По словам мужчины, он причинил телесные повреждения своей матери из-за того, что она ему просто надоела.

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