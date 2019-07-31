Волгоград, , 13:07 — REGNUM

Сотрудников Государственной инспекции маломерных судов Волгограда обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге в рамках дела о гибели 11 человек при крушении катамарана на Волге в июне 2018 года. Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала уголовное дело в Ворошиловский районный суд Волгограда для рассмотрения по существу, сообщили в ведомстве корреспонденту ИА REGNUM. Ранее в качестве обвиняемых в трагедии проходят также собственник судна и директор лодочной станции — дело в отношении них уже рассматривается в суде.

По версии следствия, инспекторы ГИМС в 2017 году при проверке базы для стоянок маломерных судов «Волжский Ветер» скрыли имеющиеся нарушения и выдали акт технического освидетельствования объекта. База проработала всю навигацию 2017 года, а в 2018 году проверяющие снова выдали положительное заключение о готовности стоянки к эксплуатации, хотя фактической проверки никто не проводил. Результатом стал выход в плавание двух маломерных судов, на которых находились пять и 16 человек. Моторная лодка с четырьмя пассажирами и судоводителем перевернулась, но тогда всех спасли. При крушении катамарана погибли 11 человек, в том числе судоводитель. В обоих случаях судоводители находились в состоянии алкогольного опьянения, не имели документов на право управления плавсредствами и пользования ими, а также навыков судовождения.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело о столкновении катамарана «Елань-12» и теплохода на Волге в июне 2018 года было передано в суд в июне этого года. Обвиняемыми по делу проходят двое жителей Волгоградской области, собственник судна и директор лодочной станции.

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