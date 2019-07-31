Зилаирский район, , 13:05 — REGNUM

В Зилаирском районе вторые сутки пылает пожар на природной территории. К тушению привлечены 82 человека личного состава и 30 единиц техники, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

К утру 31 июля площадь пожара увеличилась до 76 гектаров. Ближайший населенный пункт находится на расстоянии около 2,2 км от очага, в посёлке проживают 2 человека, детей нет.

Сейчас спасатели произвели опашку по периметру посёлка, указано, что на пути пожара имеется река в качестве естественной преграды огню, а также автотрассы.

ИА REGNUM напоминает, сообщение о возгорании в указанном районе поступило в спасательное ведомство 30 июля около 13:15 по местному времени. На месте мониторит ситуацию оперативная группа Кумертуаского пожарно-спасательного гарнизона.