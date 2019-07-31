Рыбинск, Ярославская область, , 13:05 — REGNUM

В Рыбинске Ярославской области сотрудница одного из банков занималась воровством денег клиентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUMсообщили в прокуратуре Ярославской области. В уголовном деле 30-летней жительницы Рыбинска пять эпизодов хищений денежных средств с банковского счета и 1 эпизод хищения средств банка. Как пояснили в прокуратуре, обвиняемая действовала по одной схеме. Сотрудница банка проводила расходные операции по обналичиванию денежных средств с расчетных счетов клиентов. Для этого она использовала поддельные кассовые ордера. Общий ущерб потерпевшим по пяти эпизодам составил более 64 тысяч рублей. Также женщина присвоила 21 800 рублей из средств самого банка. Уголовное дело рассматривалось Рыбинским городским судом. Подсудимая приговорена к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Молоток судьи Pixabay.com

«При назначении наказания судом учтены такие смягчающие наказание обстоятельства, как явка с повинной, добровольное возмещение имущественного ущерба, полное признание вины, раскаяние в содеянном. Отягчающих наказание обстоятельств не установлено», — пояснили ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области.

Приговор в законную силу не вступил.

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