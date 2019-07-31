Асбест, Свердловская область, , 12:50 — REGNUM

В Свердловской области в городе Асбесте произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД ГУ МВД России.

Авария произошла в 10:05 по местному времени у дома № 5 по улице Ленина. Во время движения по дороге автобус «Исудзу» врезался в стоящий автомобиль «Тойота», после чего последний вылетел на встречную полосу и произошло ещё одно столкновение с автомобилем УАЗ.

Отметим, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали восемь человек. Семь были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, а ещё одна женщина после помощи медиков от госпитализации отказалась.