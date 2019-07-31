Тюмень, 31 июля 2019, 12:48 — REGNUM
В аэропорту «Рощино» в Тюмени сегодня, 31 июля, пришлось эвакуировать пассажиров и персонал. По данным регионального ГУ МЧС, всего из здания аэровокзала было выведено почти 750 человек.
Такие меры потребовались из-за задымления, сообщение о котором поступило на пульт дежурного в 12.20 по местному времени (10.20 мск).
Прибывшие на место пожарные не обнаружили ни горения, ни дыма. Как выяснилось позднее, загорелся жир в вытяжке одного из кафе, расположенном на втором этаже. Сообщений о пострадавших не поступало.
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