Тюмень, , 12:48 — REGNUM

В аэропорту «Рощино» в Тюмени сегодня, 31 июля, пришлось эвакуировать пассажиров и персонал. По данным регионального ГУ МЧС, всего из здания аэровокзала было выведено почти 750 человек.

Такие меры потребовались из-за задымления, сообщение о котором поступило на пульт дежурного в 12.20 по местному времени (10.20 мск).

Прибывшие на место пожарные не обнаружили ни горения, ни дыма. Как выяснилось позднее, загорелся жир в вытяжке одного из кафе, расположенном на втором этаже. Сообщений о пострадавших не поступало.

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