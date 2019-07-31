Красноярск, , 12:46 — REGNUM

В Красноярске 44-летний мужчина подозревается в применении насилия к полицейскому, сообщили ИА REGNUM 31 июля в Главном следственном управлении СКР по краю.

Избиение полицейского в Красноярске Скриншот с видео на сайте krk.sledcom.ru

В отношении красноярца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). По предварительной версии следствия, вечером 30 июля мужчина в холле отдела полиции № 7 МУ МВД России «Красноярское» бил полицейского руками и ногами по различным частям тела. По данным ведомства, злоумышленник не желал «выполнять законные требования полицейского».

Расследование продолжается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года житель Ульяновской области, напавший на сотрудника транспортной полиции, стал фигурантом уголовного дела. Инцидент произошёл на железнодорожной станции, пассажир был пьян.

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