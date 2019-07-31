Гатчина, Ленинградская область, , 12:38 — REGNUM

Неисправность устройств контактной сети на станции Антропшино Октябрьской железной дороги в Гатчинском районе Ленинградской области привела к сбою в движении электропоездов. Как сообщила пресс-служба ОЖД, неисправность была обнаружена 31 июля около 11:00 мск.

В связи с этим произошла задержка трех пригородных поездов, остановленных на станциях Павловск, Кобралово и Семрино. Время задержки составит более двух часов.

«Железнодорожники ведут работы по устранению неисправности и восстановлению графика движения поездов», — отметили в ОЖД и извинились перед пассажирами за доставленные неудобства.

По данным СМИ, до восстановления штатной ситуации железная дорога может использовать тепловозы для буксировки застрявших электричек.