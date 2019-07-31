Магас, , 12:34 — REGNUM

В Ингушетии зарегистрирован очередной случай похищения девушки с целью вступления в брак. О краже дочери пожаловалась в органы полиции жительница села Сурхахи.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, 18-летняя девушка была похищена около 09:00 30 июля возле магазина «Центральный». Следственно-оперативная группа установила личность похитителя. Это 29-летний односельчанин. Он посадил девушку в автомашину «Лада-Приора» белого цвета и увез, предположительно, с целью вступления в брак.

По данному факту в следственные органы направлен материал для возбуждения уголовного дела.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года в СМИ и соцсетях появилась информация о «похищении невесты» депутатом Народного собрания Ингушетии Магомедом Дарсиговым. Комментируя информацию, он заявил, что кражи не было — был обряд бракосочетания по исламским традициям, без регистрации в органах ЗАГСа.