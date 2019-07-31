Красноярск, , 12:32 — REGNUM

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц Абанского лесничества по факту злоупотребления должностными полномочиями, причинившего ущерб в 3 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 июля в Следственном комитете РФ.

По предварительной версии следствия, должностные лица Абанского лесничества организовали заведомо ненадлежащее лесопатологическое исследование, которое было проведено ненадлежащим лицом с согласия министерства лесного хозяйства Красноярского края. В результате с марта 2018 года по апрель 2019 года не подлежащий вырубке здоровый лес продали по договору купли-продажи коммерческой организации для проведения сплошной санитарной рубки. Ущерб превысил 3 млн рублей.

Расследование продолжается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае в июле 2019 года взяли под стражу депутата совета сельского поселения «Пешковское» Нерчинского района, являющегося к тому же участковым лесничим. Тот, кто по долгу службы должен был защищать лес, с декабря 2017 года по февраль 2019 года совместно с неустановленными лицами незаконно вырубил свыше 1 тыс. кубометров леса в Нерчинском районе.

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