Пермь, , 12:28 — REGNUM

В Пермском крае в ближайшее время в суд направят уголовное дело в отношении семи членов организованной преступной группы. Они обвиняются в особо крупном мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-луже краевой прокуратуры.

По версии следствия, группа занималась обманом пермяков на протяжении трех лет (2015−2017 годы). Члены организованной преступной группы оказывали псевдопомощь по получению кредитов в банках. За свои услуги получали вознаграждение.

От действий злоумышленников пострадали 208 жителей Пермского края. Ущерб оценивается в 1,5 млн рублей.