Чанчунь, Китай, , 12:27 — REGNUM

В общей сложности, 44 туриста получили ранения в волновом бассейне в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая из-за нарушений в работе его оборудования, сообщает 31 июля агентство Синьхуа.

Инцидент произошел около 14:40 по местному времени 31 июля в водном парке «Юйлуншуйюнь», сообщили в городском департаменте города Лунцзина, где парк и расположен.

По данным на 17:00 по местному времени, 39 туристов были уже выписаны из госпиталя, в то время как оставшиеся находились под наблюдением медиков с переломами рёбер и стоп.

Предварительное расследование показало, что нарушение в работе комнаты управления бассейном привело к образованию более крупных волн, чем было запланировано, что вызвало ранения у людей. Работа бассейна была приостановлена.

Отметим, что водный парк «Юйлуншуйюнь» был открыт для посещения общественности в 2015 году и ежегодно принимает около 500 тыс. туристов.