Великий Новгород, , 12:25 — REGNUM

В Новгородской области ситуация по африканской чуме свиней (АЧС) усугубляется — выявлена ещё одна вспышка заболевания. Как сообщили ИА REGNUM в управлении Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям, заражённый дикий кабан был обнаружен 29 июля в охотничьем хозяйстве ООО «Фирма «Новый город» в Шимском районе.

«Выявление нового случая АЧС среди добытых в результате регулирования численности кабанов свидетельствует о распространении вируса АЧС дикими кабанами, о концентрации вируса в дикой среде со всеми вытекающими последствиями», — отметили в ведомстве.

Комитету охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области поставили задачу не допустить миграции диких кабанов за пределы неблагополучных районов. В региональном управлении Россельхознадзора также озабочены возможностью заноса вируса АЧС на территории крупных свиноводческих комплексов — напомним, в 2018 году из-за чумы свиней ООО «Новгородский бекон» уничтожило 37 тыс. животных на откормочной площадке в деревне Волот Волотовского района.

По данным комитетов ветеринарии и охотхозяйства Новгородской области, заражённый дикий кабан был обнаружен 29 июля в охотничьем хозяйстве ООО «Фирма «Новый город» в Шимском районе на территории Медведковского сельского поселения, и это уже второй случай АЧС на территории Шимского района. 24 июля на территории охотничьего хозяйства НП «Беркут» в урочище Михино Медведского сельского поселения был обнаружен ещё один павший дикий кабан, инфицированный АЧС.

Кроме того, в июле вспышка чумы свиней зарегистрирована в охотничьем хозяйстве НП «Клуб охотничьего и рыболовного туризма «Шереметьево» в урочище Мроткино Батецкого района, а 17 июля на территории охотничьего хозяйства НП «Охотничий клуб «Любыш», в 2 км юго-восточнее деревни Заосье Батецкого района были обнаружены ещё три больных диких кабана.

Читайте также: Павшие от чумы свиней кабаны найдены в охотхозяйстве в Новгородской области

По данным Россельхознадзора на 29 июля, новые очаги африканской чумы свиней отмечены на территории Бельгии, Болгарии, Латвии, Молдавии, Польши, Румынии, Украины, Китая, а также впервые в Словакии. Классическая чума свиней зафиксирована в Японии.

Читайте ранее в этом сюжете: Три очага чумы свиней зарегистрированы в Новгородской области