Афины , , 12:20 — REGNUM

Сильное землетрясение зафиксировано недалеко от греческого острова Крит. Об этом свидетельствуют данные на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

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Уточняется, что подземные толчки были зафиксированы сегодня, 31 июля, в 4:40 по времени UTC (7:40 мск). Магнитуда составила 5,0. Эпицентр землетрясения находился в 16 км западнее города Ираклиона, а очаг залегал на глубине 80 км.

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Добавим, что информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу два землетрясения за сутки произошли в Греции в середине мая 2019 года. Одно силой 4,6 балла по шкале Рихтера было зафиксировано в море на востоке от столицы острова, города Закинфос. Другое произошло в 13 км от Амальяды, сила составила 4,3 балла по шкале Рихтера.