Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 31 июля 2019, 12:04 — REGNUM
В Комсомольске-на-Амуре введен режим чрезвычайной ситуации в связи с ожидаемым приходом паводка, сообщает 31 июля пресс-служба городской администрации.
«Решение было принято сегодня на внеочередном заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, в связи с ухудшающейся гидрологической ситуацией», — говорится в сообщении.
По прогнозам гидрологов, гребень паводка с подъёмом воды до 5,5 метра ожидается у Комсомольска 14—16 августа.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля в Хабаровском крае был введен режим ЧС в связи с ухудшением паводковой обстановки. Ранее из-за паводка в Хабаровском крае ушло под воду старейшее русское поселение региона — село Удское на реке Уда. В настоящее время обстановка там нормализуется.
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