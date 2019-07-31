Владивосток, , 12:04 — REGNUM

Время упущено, теперь уже необходимо бросать все силы на борьбу с огнём, а в будущем безотлагательно менять регламент и документальную базу в соответствии с реальной жизнью, прокомментировал ситуацию с лесными пожарами на Дальнем Востоке и в Сибири корреспонденту ИА REGNUM научный сотрудник Центра изучения кризисного общества Роман Колесников.

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Роман Колесников «Я, конечно, не пожарный. Однако взрывать тайгу, как предложил один из депутатов Алтайского края, уверен, точно не следует. Как сейчас тушить пожары — неясно. Время упущено. Тем не менее регламент, разумеется, нужно менять! Но ведь требуется отдельное исследование внутриминистерских документов с целью узнать: может быть есть регламент, по которому пожары тушить можно, но использовать можно при этом только вертолеты, а самолёты нельзя? Могу предположить, документы с подобными оксюморонами найти можно. Поэтому нужно поскорее приводить документальную базу в соответствии с реальной жизнью. Сейчас же, повторюсь, время упущено. Теперь уже необходимо бросать все силы на борьбу с огнём, природное богатство своей страны надо уметь защищать».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Сибири и на Дальнем Востоке горят 3 млн га тайги. Большую часть этих пожаров никто не тушит, так как их очаги находятся в отдаленных и труднодоступных районах.