Тюмень, , 11:56 — REGNUM

В Тюмени завершено расследование дела юриста, подозреваемого в обмане 14 предпринимателей на сумму более 1,4 млн рублей. В ходе следствия мужчина частично возместил ущерб и признал свою вину, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В апреле 2019 года одно из информационных агентств Тюмени опубликовало жалобу предпринимателей на 36-летнего юриста, который не оплатил предоставленные ему в рассрочку диваны. У других бизнесменов этот же человек приобрёл сотовые телефоны, предъявив поддельные платёжные поручения о переводе денег.

Прокурорская проверка выявила и другие факты неоплаты данным лицом ряда товаров. Мало того, по нескольким заявлениям предпринимателей на юриста необоснованно были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. После вмешательства прокуратуры постановления об отказах были отменены.

По версии следствия, юрист с сентября 2018 года по апрель 2019 года обманул 14 предпринимателей, беря товар в рассрочку или предъявляя поддельное платежное поручение о переводе денег. Таким образом неоплаченными оказались диваны, ткани, двери, пианино, акустическая гитара, табак, кальян, автокресла, сотовые телефоны, электросамокаты и так далее.

В итоге против юриста было возбуждено 14 уголовных дел: по ч.1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и одно дело о покушении на мошенничество. Все они были позже объединены в одно производство.

Прокуратура утвердила по данному делу обвинительное заключение и направила материалы в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.