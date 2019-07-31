Екатеринбург, , 11:48 — REGNUM

В Екатеринбурге за неправильную парковку автомобилей на газонах в июне 2019 года было выписано 609 штрафов. Это почти в два раза больше чем месяцем ранее — в мае были оштрафованы 393 нарушителя.

Информация с официальным ответом мэрии Екатеринбурга на запрос гражданина опубликована в группе социальной сети ВКонтакте «Удобный город. Екатеринбург».

"Хороший прогресс по сравнению с 45 штрафами за апрель. 600 штрафов это конечно капля в море по сравнению с 600 тысячами автомобилей в Екатеринбурге», — прокомментировали администраторы паблика сообщение в группе.

Напомним, что автомобили граждан, которые паркуют на газонах во дворах домов, в народе прозвали «гряземесами», из-за того, что колёса машин со временем уничтожают зелёный покров газонов превращая его в грязь.