Боровичи, Новгородская область, , 11:41 — REGNUM

В городе Боровичи Новгородской области бывший директор МУП «Боровичский водоканал» обвиняется в присвоении в особо крупном размере. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона, в отношении экс-руководителя предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Преступление выявлено региональным управлением ФСБ России. Экс-директор предприятия обвиняется в присвоении 5,3 млн рублей, которые должны были быть направлены на фильтры на новой станции обезжелезивания подземных вод (была введена в эксплуатацию в декабре 2014 г., — прим. ИА REGNUM).

По версии следствия, с июня 2013 года по октябрь 2014 года обвиняемый с расчётного счета «Боровичского водоканала» перевёл на счёт ООО «АКВА-Рифайнер» по договору, актам и счетам средства в размере 8,5 млн рублей, внеся в документы ложные сведения об установленных 72 фильтров на станции обезжелезивания. При этом фактически пусконаладочные работы были выполнены в отношении только трети фильтров — это 24 фильтра стоимостью 3,2 млн рублей.

Оставшиеся 5,3 млн рублей руководитель предприятия перевёл через другую организацию, обналичил и распорядился ими по своему усмотрению.

«Вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью», — сообщили в прокуратуре Новгородской области. Уголовное дело направлено в Новгородский районный суд.

Напомним, новая станция обезжелезивания подземных вод в Боровичах была построена по федеральной программе «Чистая вода». Власти отмечали, что с вводом новой станции жители Боровичей в полном объёме будут обеспечены питьевой водой, соответствующей необходимым требованиям санитарных норм. «Боровичский водоканал» обслуживает город Боровичи и 10 сельских поселений — более 660 юридических лиц и более 53 тыс. жителей города и района. В 2013—2014 годах предприятием руководил Юрий Твердохлебов.