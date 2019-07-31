Красноярск, , 11:40 — REGNUM

В Красноярском крае за прошедшие сутки потушили 11 лесных пожаров в пяти районах на общей площади более 7 тыс. га, в том числе пять очагов возгораний в зоне контроля. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 июля в краевом министерстве лесного хозяйства.

Пожарные Иван Шилов © ИА REGNUM

На утро 31 июля в регионе в авиационной зоне действовало 12 лесных пожаров в шести районах на площади 4,8 тыс. га. Тушением занимаются около 800 человек, более 30 единиц техники. Населённым пунктам ничего не угрожает, заверили в министерстве.

На севере края в зоне контроля действуют 90 пожаров на площади 1 062 000 га. Из них четыре решено тушить. В Эвенкию и ангарскую группу районов переброшено более 600 лесопожарных.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае действует режим ЧС из-за лесных пожаров. На утро 30 июля в регионе было зарегистрировано 97 лесных пожаров на площади около 1 003 200 га.

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