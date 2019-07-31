Гуйян, Китай, , 11:36 — REGNUM

Три человека были найдены мёртвыми, еще четыре остаются пропавшими без вести спустя неделю после схода оползня в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает 30 июля агентство Синьхуа.

Оползень обрушился на строительную площадку в деревне в уезде Хэчжан 23 июля, погребя под собой семерых человек. Спасательные работы были завершены 30 июля, поскольку шансов найти людей живыми не осталось. За это время три тела были найдены, и еще четыре человека числятся пропавшими без вести.

Более 600 спасателей с 40 экскаваторами и машинами скорой помощи принимали участие в операции. Другой оползень произошел в деревне в уезде Шуйчэн провинции Гуйчжоу. 42 человека погибли и еще девять числятся пропавшими без вести, как сообщало ИА REGNUM.

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