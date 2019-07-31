Калуга, , 11:25 — REGNUM

Более 150 раз выезжали в 2019 году калужские пожарные на тушение полигонов бытовых отходов. Чаще всего — на Товарковский полигон в Дзержинском районе, — 95 раз. Полигон коммунальных отходов в деревне Ерденево Малоярославецкого района с начала года тушили 37 раз, а на полигон у деревни Козловка Ферзиковского района пожарные выезжали 19 раз, сообщили 31 июля корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

Более 150 раз выезжали в 2019 году калужские пожарные на тушение полигонов бытовых отходов. 40.mchs.gov.ru

В ведомстве подчеркивают: горящий полигон ТКО — экологическое бедствие. При горении бытовых отходов выделяются токсичные продукты сжигания, такие как диоксины, бенз (а)пирены, которые пагубно влияют на здоровье людей. Тушить полигон не легче, чем торфяное болото. Это тяжелая опасная работа — едкий, вонючий дым, риск провалиться в горячее мусорное «чрево». Так, целых пять дней в начале июля 2019 года боролись пожарные с возгоранием на Товарковском полигоне бытовых отходов. Площадь открытого горения составила более 2,5 тысячи кв. метров.

«В обиходе есть такое понятие, как самовозгорание полигона. Однако сам по себе полигон не возгорается. Скорее всего, среди бытовых отходов есть какие-либо вещества, которые вступают в химическую реакцию, приводящую к возгоранию. Наиболее частые случаи, когда привозят горящий мусор или совершают поджог», — считает заместитель начальника регионального управления МЧС Роман Бобровников.

В настоящее время в Калужской области имеется 31 объект размещения отходов, в Госреестр включены только девять, остальные выведены из эксплуатации и подлежат рекультивации. Проектная вместимость полигонов, которые были введены в строй до 90 годов, практически исчерпана. Однако, по данным управления Росприроднадзора по Калужской области, к фактическому проведению рекультивации не приступили ни в одном муниципальном районе области.