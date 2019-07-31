Пировский р-н, , 11:22 — REGNUM

Житель Красноярского края, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности сожительнице и её сыну, предстанет перед судом. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 июля в Следственном комитете РФ.

Расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя села Алтат Пировского района завершено. По версии следствия, днём 25 июня 2018 года мужчина решил приготовить еду, включил электрокамин, поставил его на деревянный пол в коридоре около стены и лёг спать. Произошёл пожар, 30-летняя женщина и четырёхлетний мальчик, которые находились в спальне, погибли.

Уголовное дело направлено в суд.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года в Краснодаре 27-летняя женщина и её маленький сын погибли, отравившись продуктами горения. Женщина решила приготовить еду, но заснула, забыв кастрюлю на огне.

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