Чебоксары, , 11:21 — REGNUM

В Ядринском районе Чувашии обнаружен детский палаточный лагерь, который не числится в реестре организаций отдыха. В ходе проверки установлено, что он был организован детско-юношеским спортивным клубом около Суры, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Проверка проводилась совместно с полицией. По данным ведомства, палаточный лагерь был разбит на поляне около Суры за деревней Сареево Ядринского района. В нём отдыхали 35 детей и два тренера, организовав две большие палатки: для приёма пищи и отдыха. В прокуратуре отмечают, что лагерь был организован детско-юношеским спортивным клубом «Такуан».

В ходе проверки выяснилось, что у спортклуба не было соответствующих документов для организации выездного детского лагеря, в реестре организаций отдыха и оздоровления он не числится, уведомления о выездном отдыхе в органы власти не направлялись, в лагере отсутствовал медработник, питание не соответствовало предъявляемым требованиям. Выявлен и ряд других нарушений.

В отношении руководителя лагеря возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения»).

Как сообщало ИА REGNUM, массовые проверки лагерей, в том числе палаточных, проводятся по поручению премьер-министр Дмитрия Медведева после трагедии в Хабаровском крае. 23 июля при пожаре в палаточном лагере туркомплекса «Холдоми» под Хабаровском сгорели 20 палаток, погибли четверо детей, ещё восемь пострадали. Возбуждены два уголовных дела. По предварительным данным, пожар в лагере мог произойти из-за упавшего на обогреватель полотенца.

По итогам проверок нелегальные лагеря закрываются. Так, ранее в Красноярском районе Самарской области инспекторы надзорной деятельности закрыли несанкционированный палаточный лагерь, организованный станичным казачьим обществом «Казачья застава».