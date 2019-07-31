Екатеринбург, , 11:12 — REGNUM

В Бурятии спасатели эвакуировали группу туристов из Свердловской области, которые сплавлялись по реке, и запросили помощи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

Свердловчане запросили помощи после того, как одному из участников сплава стало плохо, и он скончался. По предварительным данным у мужчины 1952 года рождения случился сердечный приступ.

Туристическая группа находилась в районе слияния рек Урик и Даялык, и к ним на помощь вылетел спасательный вертолёт МИ-8. Свердловчанам было предложено эвакуироваться, так как ожидалось ухудшение погодных условий. В итоге они были доставлены вертолётом в посёлок Никола Иркутской области.

Напомним, что в сплав по рекам Бурятии отправились 12 туристов из Свердловской области. Сигнал бедствия был получен от них 29 июля, и 30 июля группа была обнаружена в труднодоступной местности.