Волгоград, , 11:08 — REGNUM

Крупное ДТП произошло утром 31 июля в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД, примерно в 06:30 в трамвай врезалась «Газель». От удара трамвай сошёл с рельсов, кузов грузовика, перевозившего дыни, разлетелся, и бахчевые рассыпались по улице, сообщили в пресс-службе полиции.

По предварительный данным, водитель «Газели» не пропустил трамвай, следовавший по маршруту №1. Водитель трамвая получила сотрясение головного мозга и порезы от разбившегося лобового стекла, от госпитализации она отказалась.

Авария произошла возле остановки «Чигиринская». Движение по второй Продольной магистрали по направлению в Центральный район на несколько часов было парализовано, автомобильная пробка растянулась на несколько километров.