Анкара, , 11:11 — REGNUM

ВВС Турции нанесли удары по территории Ирака, уничтожив ряд объектов Рабочей партии Курдистана (РПК), об этом 31 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Целью бомбардировок были укрытия повстанцев, склады с оружием, а также живая сила противника. Об убитых и раненых не сообщается.

Авиаудар был нанесен в рамках спецоперации «Коготь», направленной против РПК, действующей в районе Хакурк на севре Ирака. Здесь курды оборудуют объекты для последующего сопротивления турецкой агрессии.

Напомним, власти Турции регулярно бомбят территорию Ирака в целях противодействия повстанческим отрядам. В ходе инцидентов периодически гибнут мирные люди, наносится серьезный вред инфраструктуре региона.

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