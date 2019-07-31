Благовещенск, , 11:02 — REGNUM

В Амурской области столкнулись два транспортных средства — пассажирский микроавтобус и легковой автомобиль. Об этом сообщает Управление МВД России по региону.

ДТП произошло 30 июля на автодороге в Шимановском районе. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека (водитель и пассажир легкового автомобиля), ещё 13 пострадали.

«Водитель легкового автомобиля … выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным микроавтобусом», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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