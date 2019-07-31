Благовещенск, 31 июля 2019, 11:02 — REGNUM
В Амурской области столкнулись два транспортных средства — пассажирский микроавтобус и легковой автомобиль. Об этом сообщает Управление МВД России по региону.
ДТП произошло 30 июля на автодороге в Шимановском районе. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека (водитель и пассажир легкового автомобиля), ещё 13 пострадали.
«Водитель легкового автомобиля … выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным микроавтобусом», — говорится в сообщении.
В настоящее время выясняются причины происшествия.
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