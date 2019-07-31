Сунжа, Ингушетия, , 11:00 — REGNUM

В Ингушетии остались без газоснабжения воинская часть и несколько частных домов в Сунженском районе. Причиной отключения стал сильный ветер, который в ночь на 31 июля валил деревья на систему газоснабжения.

«Без газа остались шесть домовладений и одна воинская часть в сельском поселении Алхасты. Подача газа в воинской части и некоторых домовладениях восстановлена, на других участках идут восстановительные работы», — цитирует руководителя пресс-службы регионального МЧС Иссу Катиева интернет-газета «Ингушетия».

По данным спасательного ведомства, деревья были повалены и на проезжую часть федеральной автодороги. Сообщение о этом поступило от дежурного из управления ГИБДД в 04:00. Но трассу удалось расчистить почти сразу же. Сообщали о нарушении газоснабжения из-за поваленных деревьев и жители сел Алхасты и Сурхахи. Пострадавших среди жителей населенных пунктов нет.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Чечне остались без света из-за непогоды и аварий на электросети более 110 тыс. жителей в двух районах.

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