Москва, , 10:51 — REGNUM

Следственный комитет опубликовал в социальной сети видео допроса подозреваемого в убийстве 24 летней девушки-блогера в московском районе Раменки.

Подозреваемый признался в совершении убийства и рассказал о мотивах:

«Она многократно меня оскорбляла, унижала мои сексуальные достоинства и принижала мои финансовые возможности. Я не смог выдержать. Нанёс ей не менее пяти ударов ножом в область шеи и груди».

Мужчина заявил, что раскаивается и намерен сотрудничать со следствием.

Убийство произошло 26 июля. 27 июля тело девушки обнаружил в чемодане в одной из комнат съёмной квартиры арендодатель. Погибшая вела страницу в Instagram, на которую было подписано 80 тыс. пользователей.

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