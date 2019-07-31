Белогорск, Амурская область, , 10:51 — REGNUM

Белогорск Амурской области погружается в воду. Уровень воды в реке Томь уже превысил максимум 2013 года. Утром 31 июля он составлял 225 см, к вечеру — 435 см, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В городе идёт подомовой обход жителей. На базе одной из школ развернут пункт временного размещения, куда доставляют продукты, воду и всего необходимое. В посёлок Остров Старица, который находится в зоне риска, организована доставка воды и хлеба.

На залитых водой трассах устанавливают предупредительные вешки (черенки от лопат) для водителей о том, что дальше движение невозможно. Сотрудники управления ГО и ЧС города сетуют на то, что эти вешки и ограждения воруют несознательные граждане.

В поселке Остров Старица проживают 148 человек, в том числе 28 детей. Мост, который ведёт к посёлку, закрыт для движения с 8 часов утра, река размывает дорогу.

Гидрологи предупреждают, что вода в реке Томь может подняться ещё на метр и превысить отметку в 500 см.

Городские власти приняли решение об эвакуации жителей Острова Старица, в посёлок отправлены три мобильные бригады в составе сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры, прочих структур. Принято решение об обесточивании посёлка.

Как сообщало ИА REGNUM, Амурская область переживает сильнейший паводок. Затоплено 611 домов, эвакуировано 2363 человека. В Приамурье работает корреспондент ИА REGNUM Алексей Суконкин.