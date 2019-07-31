Тункинский район, Бурятия, , 10:37 — REGNUM

Тункинский район Бурятии остался без связи. Об этом написал на своей странице советник главы республики Алдар Бадмаев.

По его словам, в приёмную главы Алексея Цыденова позвонила женщина, которая пожаловалась, что не может дозвониться до своей матери. Последняя отдыхает на курорте Аршан в Тункинском районе.

«Созвонился с главой Тункинского района И. Альхеевым. Оказывается оползнем в районе Слюдянки перебило линии связи и Тункинской район РБ остался без связи с остальным миром», — написал советник, добавив, что в ближайшее время линию восстановят.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля спасатели эвакуировали группу туристов возле Аршана, оказавшихся отрезанными от тропы после обрушения моста из-за разлива реки.

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